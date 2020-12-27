27 декабря 2020

Регионы УрФО недоплатили денег Москве

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Федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 трлн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В 2020 году федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 трлн рублей. Об этом свидетельствует анализ агентства АКРА.

«Поступления с территорий субъектов на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом число регионов-доноров практически не изменилось», — передают «Известия».

Собственные доходы бюджетов субъектов за три квартала снизились на 408 млрд рублей и достигли 7,5 трлн рублей. Сильнее всего просели платежи за пользование природными ресурсами — на 35%, или 1,7 трлн рублей. Главными спонсорами государственной казны по-прежнему остались крупнейшие нефтедобывающие субъекты, хотя суммы генерируемых на их территориях налогов сильно уменьшились. Например, поступления в центр из ХМАО сократились на 36%, а ЯНАО — на 29%, но оба субъекта остались лидерами в списке так называемых регионов-доноров. С января по сентябрь эти субъекты перечислили в казну 1,5 и 0,7 трлн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что исполнение бюджета РФ может стать минимальным за последние 13 лет. За две недели до Нового года из федерального бюджета не потрачено 4 трлн из 24 запланированных. Всего на исполнение нацпроектов в этом году было заложено 2,2 трлн рублей из федерального бюджета. Из них освоено 1,8 трлн, или 84%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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