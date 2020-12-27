Врач рассказали, как не растолстеть в новогодние праздники

Чтобы не растолстеть в новогодние праздники, необходимо включить в меню белковую пищу, богатую триптофаном, магнием, марганцем и калием. Об этом журналистам рассказали ведущие специалисты-биотехнологи.
Большое количество триптофана содержится в сыре, мясе, рыбе и орехах. Употребление такой пищи в сочетании с овощами исключительно полезно. «Не нужно увеличивать порцию мясного, рыбного или блюд из яиц. Следует грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций», — заявила «Известиям» доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова. Она также посоветовала россиянам не налегать на хлеб, макароны и крупы.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала идеальную диету для похудения. По ее мнению, наиболее эффективный способ похудеть заключается в белковой и углеводной диетах. По словам Малышевой, средиземноморский рацион идеально подходит для каждого человека, уточнила телеведущая. Такая диета не требует ограничений и соблюдать ее очень просто.
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