27 декабря 2020

Врач рассказали, как не растолстеть в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя вечеринка «Корпоратив для моделей». Екатеринбург, модели, диета, бургеры, ожирение, еда
Диетолог посоветовала исключить из рациона опреденные продукты Фото: Антон Бородин © URA.RU

Чтобы не растолстеть в новогодние праздники, необходимо включить в меню белковую пищу, богатую триптофаном, магнием, марганцем и калием. Об этом журналистам рассказали ведущие специалисты-биотехнологи.

Большое количество триптофана содержится в сыре, мясе, рыбе и орехах. Употребление такой пищи в сочетании с овощами исключительно полезно. «Не нужно увеличивать порцию мясного, рыбного или блюд из яиц. Следует грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций», — заявила «Известиям» доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова. Она также посоветовала россиянам не налегать на хлеб, макароны и крупы.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала идеальную диету для похудения. По ее мнению, наиболее эффективный способ похудеть заключается в белковой и углеводной диетах. По словам Малышевой, средиземноморский рацион идеально подходит для каждого человека, уточнила телеведущая. Такая диета не требует ограничений и соблюдать ее очень просто.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...