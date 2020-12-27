В ХМАО зимой выросло число заразившихся коронавирусом

В ХМАО за месяц число заразившихся коронавирусом увеличилось больше чем на 600 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО с приходом холодов выросло количество инфицированных коронавирусом. Так, с 1 по 28 декабря коронавирусом заразились 6078 человек, тогда как за аналогичный период ноября заболевших было 5435. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 221 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по территориям выглядит так:

Нижневартовск — 21;

Мегион — 21;

Ханты-Мансийск — 20;

Сургут — 20;

Нефтеюганский район — 19;

Нягань — 17;

Нефтеюганск — 13;

Сургутский район — 11;

Когалым — 10;

Кондинский район — 9;

Пыть-Ях — 8;

Радужный — 7;

Югорск — 6;

Октябрьский район — 6;

Покачи — 6;

Урай — 6;

Нижневартовский район — 5;

Лангепас — 4;

Березовский район — 4;

Белоярский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 3;

Советский район — 2.

Состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,17%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 529 человек. За сутки излечились 214 человек, за весь период пандемии выздоровели 36 894 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен рекорд по числу вылечившихся от коронавируса. Тогда от инфекции излечились 343 человека за день.