В ХМАО зимой выросло число заразившихся коронавирусом

В ХМАО с приходом холодов выросло количество инфицированных коронавирусом. Так, с 1 по 28 декабря коронавирусом заразились 6078 человек, тогда как за аналогичный период ноября заболевших было 5435. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 221 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по территориям выглядит так:
- Нижневартовск — 21;
- Мегион — 21;
- Ханты-Мансийск — 20;
- Сургут — 20;
- Нефтеюганский район — 19;
- Нягань — 17;
- Нефтеюганск — 13;
- Сургутский район — 11;
- Когалым — 10;
- Кондинский район — 9;
- Пыть-Ях — 8;
- Радужный — 7;
- Югорск — 6;
- Октябрьский район — 6;
- Покачи — 6;
- Урай — 6;
- Нижневартовский район — 5;
- Лангепас — 4;
- Березовский район — 4;
- Белоярский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Советский район — 2.
Состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,17%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 529 человек. За сутки излечились 214 человек, за весь период пандемии выздоровели 36 894 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен рекорд по числу вылечившихся от коронавируса. Тогда от инфекции излечились 343 человека за день.
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