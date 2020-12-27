27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

В ХМАО зимой выросло число заразившихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
В ХМАО за месяц число заразившихся коронавирусом увеличилось больше чем на 600 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО с приходом холодов выросло количество инфицированных коронавирусом. Так, с 1 по 28 декабря коронавирусом заразились 6078 человек, тогда как за аналогичный период ноября заболевших было 5435. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 221 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по территориям выглядит так:

  • Нижневартовск — 21;
  • Мегион — 21;
  • Ханты-Мансийск — 20;
  • Сургут — 20;
  • Нефтеюганский район — 19;
  • Нягань — 17;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Сургутский район — 11;
  • Когалым — 10;
  • Кондинский район — 9;
  • Пыть-Ях — 8;
  • Радужный — 7;
  • Югорск — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Покачи — 6;
  • Урай — 6;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Лангепас — 4;
  • Березовский район — 4;
  • Белоярский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Советский район — 2.

Состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,17%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 529 человек. За сутки излечились 214 человек, за весь период пандемии выздоровели 36 894 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен рекорд по числу вылечившихся от коронавируса. Тогда от инфекции излечились 343 человека за день.

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