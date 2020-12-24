В ХМАО поставлен рекорд по числу вылечившихся от коронавируса

В ХМАО от коронавируса за минувшие сутки излечились 343 человека. Это самое высокое значение за две минувшие недели. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 228 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 516 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 343 человека, за весь период пандемии — 36 102 югорчанина», — публикует обновленные данные окружной оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 26;
- Сургут — 24;
- Нягань — 22;
- Нефтеюганск — 21;
- Нижневартовск — 18;
- Сургутский район — 17;
- Нефтеюганский район — 12;
- Когалым — 11;
- Урай — 11;
- Советский район — 8;
- Пыть-Ях — 7;
- Югорск — 6;
- Октябрьский район — 6;
- Покачи — 6;
- Мегион — 5;
- Лангепас — 5;
- Нижневартовский район — 5;
- Березовский район — 5;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Белоярский район — 4;
- Радужный — 3;
- Кондинский район — 2.
Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 145,99%. На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.
Ранее URA.RU писало, что за неделю в ХМАО снизилась смертность от коронавируса. Тогда в округе за семь дней от коронавируса умерло 25 человек, неделей ранее умерло 32 пациента.
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