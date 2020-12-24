24 декабря 2020
23 декабря 2020

В ХМАО поставлен рекорд по числу вылечившихся от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса излечилось 343 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО от коронавируса за минувшие сутки излечились 343 человека. Это самое высокое значение за две минувшие недели. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 228 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 516 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 343 человека, за весь период пандемии — 36 102 югорчанина», — публикует обновленные данные окружной оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 26;
  • Сургут — 24;
  • Нягань — 22;
  • Нефтеюганск — 21;
  • Нижневартовск — 18;
  • Сургутский район — 17;
  • Нефтеюганский район — 12;
  • Когалым — 11;
  • Урай — 11;
  • Советский район — 8;
  • Пыть-Ях — 7;
  • Югорск — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Покачи — 6;
  • Мегион — 5;
  • Лангепас — 5;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Березовский район — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Белоярский район — 4;
  • Радужный — 3;
  • Кондинский район — 2.

Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 145,99%. На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.

Ранее URA.RU писало, что за неделю в ХМАО снизилась смертность от коронавируса. Тогда в округе за семь дней от коронавируса умерло 25 человек, неделей ранее умерло 32 пациента.

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