В ХМАО поставлен рекорд по числу вылечившихся от коронавируса

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса излечилось 343 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО от коронавируса за минувшие сутки излечились 343 человека. Это самое высокое значение за две минувшие недели. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 228 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 516 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 343 человека, за весь период пандемии — 36 102 югорчанина», — публикует обновленные данные окружной оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Ханты-Мансийск — 26;

Сургут — 24;

Нягань — 22;

Нефтеюганск — 21;

Нижневартовск — 18;

Сургутский район — 17;

Нефтеюганский район — 12;

Когалым — 11;

Урай — 11;

Советский район — 8;

Пыть-Ях — 7;

Югорск — 6;

Октябрьский район — 6;

Покачи — 6;

Мегион — 5;

Лангепас — 5;

Нижневартовский район — 5;

Березовский район — 5;

Ханты-Мансийский район — 4;

Белоярский район — 4;

Радужный — 3;

Кондинский район — 2.

Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 145,99%. На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.

Ранее URA.RU писало, что за неделю в ХМАО снизилась смертность от коронавируса. Тогда в округе за семь дней от коронавируса умерло 25 человек, неделей ранее умерло 32 пациента.