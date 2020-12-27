В Тюменской области ужесточили требования карантина

В Тюменской области запретили работать банным комплексам с 23:00 до 6:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Банным комплексам в Тюменской области запретили работать с 23:00 до 6:00. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что соответствующие изменения уже были внесены в постановление «О введении режима повышенной готовности».

«Постановлением правительства Тюменской области №120-п „О введении режима повышенной готовности“ введены дополнительные ограничения по работе банных комплексов. Запрещена их работа в период с 23 до 06 часов», — указано в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, во время новогодних каникул в храмах введено ограничение на участие в богослужении людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. В регионе по-прежнему действуют ограничения на работу предприятий общепита (нельзя принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00). Также согласно рекомендациям Роспотребнадзора, праздничные мероприятия более безопасно проводить на открытом воздухе, а не в помещении. Рекомендуемое количество участников — 50 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за пандемии коронавируса тюменских школьников отправили на дистанционное обучение. Это ограничение коснулось только учащихся среднего звена.