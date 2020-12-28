Мошенники придумали новый способ воровства перед Новым годом

Злоумышленники пытаются завлечь клиентов банков «выгодными» предложениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники звонят россиянам от лица банковских менеджеров, предлагая «выгодные» новогодние предложения. Таким образом они стремятся заполучить данные личного кабинета клиента банка.

«Вместо запугивания несанкционированными операциями они предлагают привлекательные продукты, например, вклады с повышенной доходностью. Согласившись ознакомиться с условиями, клиент в процессе перехода по ссылке передает злоумышленникам логин и пароль от личного кабинета», — пишет « Коммерсант ». Мошенники используют такой метод на фоне роста звонков с предложениями от настоящих банков.

Присланная злоумышленниками ссылка ведет на сайт, имитирующий сайт настоящего банка. После ввода логина и пароля эти данные становятся доступны мошенникам. Эксперты отмечают, что эта схема уникальна тем, что мошенники не запугивают жертву, а играют на его жадности. Однако суть остается прежней — преступники стремятся получить контроль над счетом жертвы, узнав перед этим его персональные данные.

Ранее в России предлагали ввести ограничения на пользования банковскими картами для пенсионеров, пишет « Утро.ру ». Предлагалось ввести лимиты на переводы средств с таких счетов, чтобы защитить пожилых людей от мошенников. Позднее юрист Ольга Плешанова назвала такую инициативу незаконной.