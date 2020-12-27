В администрации Перми назначен главный по культуре

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми возглавит Ирина Стрелкова. Она приступит к своим обязанностям со вторника, 29 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«С 29 декабря временно исполнять обязанности начальника департамента культуры администрации Перми будет Ирина Стрелкова», — пояснили в пресс-службе городской администрации. Стрелкова является заместителем начальника департамента.
В минувшую пятницу стало известно, что прежний начальник департаменту культуры Елена Неганова уволится из мэрии. Она будет назначена директором Центра спортивной подготовки Пермского края.
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