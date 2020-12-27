Аэропорт Челябинска накажут после жалобы депутата Госдумы

Прокуратура взяла на контроль исполнение предписаний, направленных в адрес аэропорта и полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Прокуратура признала правоту депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина, сообщившего о давке и несоблюдении коронавирусных ограничений в международном аэропорту Челябинска. Соответствующие предписания направлены гендиректору АО «Челябинское авиапредприятие» и Южно-Уральскому управлению МВД на транспорте.

«Работниками аэропорта необходимые меры для надлежащей организации досмотра при входе в аэровокзал не принимались. Это повлекло невозможность соблюдения требований закона по профилактике распространения инфекции. Полицией противоправные действия (несоблюдение дистанции между гражданами) не пресекались», — пояснили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Скандал разразился после того, когда челябинцы пожаловались Пашину на огромные — до 200 человек — очереди в аэропорту в разгар пандемии коронавируса. Указав при этом, что сотрудники воздушной гавани и полицейские смеялись, наблюдая за давкой. Депутат Госдумы подготовил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву и в прокуратуру.

«Входной контроль в аэропорту организован в соответствии с требованиями транспортной безопасности, с соблюдением всех противоэпидемиологических нормативов», — заявили URA.RU на это в пресс-службе аэропорта. Возникновение очередей там признали возможным лишь на краткое время.