27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Аэропорт Челябинска накажут после жалобы депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, багаж, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Прокуратура взяла на контроль исполнение предписаний, направленных в адрес аэропорта и полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прокуратура признала правоту депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина, сообщившего о давке и несоблюдении коронавирусных ограничений в международном аэропорту Челябинска. Соответствующие предписания направлены гендиректору АО «Челябинское авиапредприятие» и Южно-Уральскому управлению МВД на транспорте.

«Работниками аэропорта необходимые меры для надлежащей организации досмотра при входе в аэровокзал не принимались. Это повлекло невозможность соблюдения требований закона по профилактике распространения инфекции. Полицией противоправные действия (несоблюдение дистанции между гражданами) не пресекались», — пояснили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Скандал разразился после того, когда челябинцы пожаловались Пашину на огромные — до 200 человек — очереди в аэропорту в разгар пандемии коронавируса. Указав при этом, что сотрудники воздушной гавани и полицейские смеялись, наблюдая за давкой. Депутат Госдумы подготовил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву и в прокуратуру.

«Входной контроль в аэропорту организован в соответствии с требованиями транспортной безопасности, с соблюдением всех противоэпидемиологических нормативов», — заявили URA.RU на это в пресс-службе аэропорта. Возникновение очередей там признали возможным лишь на краткое время.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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