В Пермском крае замедлилось распространение коронавируса

В Пермском крае выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы, что свидетельствует о снижении темпов заражения.
«Пермский край — 330 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 29 641 случай заболевания COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции (Rt) второй день подряд в регионе держится ниже единицы: 28 декабря — 0,999, а 27 декабря — 0,997. Это означает, что за предыдущие четыре дня в Прикамье заразилось меньше людей, чем за предшествующие этому четыре дня. Такое произошло впервые с 15 сентября.
Ранее в Пермском крае продлили действующие из-за коронавируса ограничения. В частности, до 24 января 2021 года сохраняется самоизоляции для лиц старше 65 лет.
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