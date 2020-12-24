Власти Пермского края продлили карантин на 2021 год

Действующие коронавирусные ограничения продлены на следующий год Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае действующие из-за коронавируса ограничения продлены до 24 января 2021 года. Решение принято оперштабом по борьбе с распространением COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства края.

«Оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 24 января 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы. На этот же период продлен запрет на работу ночных клубов, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений, работу общепита в ночные часы. Исключение сделано лишь для заведений общепита, расположенных в аэровокзальном комплексе Перми — они смогут работать и в ночное время. Это связано с возможным многочасовым пребыванием пассажиров в аэропорту.

Запрещено проводить культурно-массовые мероприятия (в том числе физкультурные и праздничные). Ограничения продолжают действовать и для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях.

В то же время власти отменили дистанционное обучение для учащихся школ и техникумов в пяти городах края, где сохранялась высокая заболеваемость COVID-19. С 11 января они перейдут на очное обучение.