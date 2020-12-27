Курганский водитель протащил полицейского за машиной

Инцидент произошел в Мокроусовском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мокроусовском районе Курганской области водитель зажал руку полицейского окном машины и протащил его по асфальту. Водитель, предположительно, был пьян, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Полицейский подошел к водителю, представился и попросил предъявить документы. Гражданин ответил отказом и попытался скрыться, зажав руку участкового уполномоченного в окне автомобиля и протащив полицейского по асфальту», — рассказали в пресс-службе. Представители УМВД добавили, что сотрудник полиции остановил автомобиль, водитель которого, предположительно, находился в состоянии опьянения, для проверки.

Спустя время машина съехала с дороги и забуксовала. Водителя задержали и доставили в отделение полиции.

Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет. Также в отношении водителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.