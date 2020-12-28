«Газпром-медиа» стал собственником видеосервиса Rutube

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Видеоинвентарь Rutube будет доступен для клиентов с января 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Холдинг «Газпром-медиа» стал собственником российского видеосервиса Rutube. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО «Руформ» к ООО «Интерфакс-ТВ», входящему в холдинг «Газпром-медиа». В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО «Руформ», — приводит ТАСС заявление холдинга. Сумму сделки в компании не уточнили.

Видеоинвентарь Rutube будет доступен для клиентов с января 2021 года. Сейлз-хаус «Газпром-медиа» будет размещать рекламу на сервисе как в виде самостоятельного контента, так и в рамках объединения с другими медиа.

Российский сервис Rutube работает с 2006 года. К 2015 году видеоконтент получил 3,4 млрд просмотров в России и около 1 млрд — за рубежом. С 2019 года смотреть видео на Rutube могут только зарегистрированные пользователи.

В октябре 2020 года Сбербанк стал единственным владельцем медиакомпании Rambler Group. Позже холдинг стал одним из инициаторов закона о регулировании рекламы в интернете, пишет «Утро.ру». Также осенью Национальная медиа группа стала оператором американского видеосервиса Netflix. С октября платформа официально работает в России, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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