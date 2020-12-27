Движение «Ласточек» между Пермью и Краснокамском изменится

На маршруте скоростной электрички «Ласточка», курсирующей между Пермью и Краснокамском, произойдут изменения. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Краснокамска Игорь Быкариз. По его словам, на маршруте планируется добавить две остановки.
«Состоялось совещание с АО „Пермская пригородная компания“ — обсуждались вопросы о курсировании скоростной электрички „Ласточка“. По итогам анкетирования жителей в скором времени будут добавлены две дополнительные остановки — „Пермь Сортировочная“ и „Промучасток“ (Закамск)», — отметил Быкариз. По словам мэра Краснокамска, 1 и 2 января проезд на «Ласточке» по данному маршруту будет бесплатным.
Скоростные электропоезда начали курсировать между Пермью и Краснокамском с сентября. Но маршрут не стал популярным у пермяков. Краевые власти также обещали, что с 2021 года скоростная электричка начнет ходить из микрорайона Закамск в центр Перми.
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