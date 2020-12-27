Свердловский сенатор раскритиковал прямые выборы мэра

Главу Екатеринбурга сейчас назначают депутаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Система прямых выборов мэра неэффективна. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. По его словам, жителям приходится выбирать «кота в мешке», а потом мучиться несколько лет.

«Каждая система избрания мэра имеет плюсы и минусы. Всенародно выбранный мэр сориентирован на мнение населения и относительно независим от региональной власти. Но экономическая зависимость может быть сильнее административной. Однако мы каждый раз выбираем „кота в мешке“. Пиар-технологии сегодня таковы, что можно из человека, который никогда ничем не руководил, сделать такого атланта, что все за него проголосуют. И на несколько лет это станет бедой всего города», — заявил Аркадий Чернецкий. По его словам, известны случаи, когда выбранный мэр не мог решать поставленные задачи и город мучился несколько лет.

Аркадий Чернецкий возглавлял Екатеринбург с 1992 по 2010 год. Он несколько раз побеждал на прямых выборах главы города. После ухода Чернецкого в Екатеринбурге была введена «советская» схема назначения мэра: градоначальника по итогам конкурса выбирают депутаты гордумы. Летом 2020 года инициативная группа оппозиционеров собрала более 11 тысяч подписей для внесения в региональный парламент закона о прямых выборах глав муниципалитетов. Однако депутаты отклонили законопроект.