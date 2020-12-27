Губернатор ХМАО обсудит с олигархом будущее Сургута

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой важный повод для встречи с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова 31 декабря встретится в Сургуте с генеральным директором компании «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым и обсудит с ним потенциальных кандидатов на пост мэра. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«В рамках встречи будут обсуждаться самые разные вопросы. Не исключено и обсуждение ситуация с будущими выборами главы администрации муниципального образования. Могут звучать конкретные фамилии со стороны Богданова. Но у губернатора [Югры Натальи Комаровой], кажется, уже сложилось понимание по той фигуре, которую она согласует на пост мэра Сургута», — прокомментировал ситуацию инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили, что у главы региона на 30 и 31 декабря намечен ряд поездок сразу в несколько городов Югры — Нижневартовск, Покачи, Лангепас и Сургут. В крупнейшем городе ХМАО у Комаровой действительно в планах встреча с главой нефтяной корпорации. «На повестке — обсуждение сотрудничества компании с Югрой, развитие отрасли и совместные планы на 2021 год», — сообщили в депсвязей. Там также отметили, что губернатор в Сургуте поздравит работников станции скорой помощи с наступающим Новым годом и примет участие в федеральной акции «Новый год в каждый дом». Также у Комаровой состоится встреча с обманутыми дольщиками ЖК «Любимый».

Ранее URA.RU сообщало, что в шорт-лист кандидатов на пост главы Сургута, по версии политтусовки ХМАО, попали и. о. главы города Анна Томазова, депутат думы ХМАО Андрей Филатов и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Пока никто из фаворитов не подал документы в конкурсную комиссию.