В Кремле рассказали, чем кризис полезен для экономики

В России за 2020 год обанкротилось около 4,5 млн предпринимателей. Аналитики ЦБ называют данный процесс очищающим эффектом кризиса — слабые уходят, сильные остаются. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любой кризис, разумеется, имеет очищающее воздействие на экономику. Некоторая селекция происходит — остаются наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане издержек. Но чтобы помочь бизнесу, особенно малым и средним предпринимателям, было принято несколько пакетов помощи, и они были обнародованы президентом Путиным. Мы говорим о ретроспективе за последние полгода», — заявил Песков. Однако, по его словам, бывают ситуации, когда бизнес не может продолжать работу несмотря на помощь государства.
Также в ходе общения с журналистами Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин решил вакцинироваться от коронавируса только сейчас. По его словам, глава государства не мог планировать свою вакцинацию от коронавируса, пока Минздрав не разрешил ставить прививки людям старше 60 лет.
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