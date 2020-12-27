27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Тюменские власти изменили список коронавирусных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр зимних видов спорта
Тюменским спортсменам старшего и среднего возраста разрешили выезжать на отборочные соревнования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области частично отменили ограничения для спортсменов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Власти расширили список тех, кому можно выезжать на соревнования.

«Разрешен выезд за пределы региона для спортсменов старших и средних возрастных групп, но только для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале», — сообщает оперативный штаб по Тюменской области. Соотвествующие изменения внесены в постановление правительства «О введении режима повышенной готовности».

Ранее выезд на соревнования за пределы региона был разрешен только юниорам, молодежи и взрослым спортсменам, входящим в составы сборных команд Тюменской области и России. Также до поездок допускались сопровождающие.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области из-за пандемии ввели новые ограничения. В частности, банным комплексам запретили работу в ночное время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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