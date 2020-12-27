Тюменские власти изменили список коронавирусных ограничений

Тюменским спортсменам старшего и среднего возраста разрешили выезжать на отборочные соревнования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области частично отменили ограничения для спортсменов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Власти расширили список тех, кому можно выезжать на соревнования.

«Разрешен выезд за пределы региона для спортсменов старших и средних возрастных групп, но только для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале», — сообщает оперативный штаб по Тюменской области. Соотвествующие изменения внесены в постановление правительства «О введении режима повышенной готовности».

Ранее выезд на соревнования за пределы региона был разрешен только юниорам, молодежи и взрослым спортсменам, входящим в составы сборных команд Тюменской области и России. Также до поездок допускались сопровождающие.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области из-за пандемии ввели новые ограничения. В частности, банным комплексам запретили работу в ночное время.