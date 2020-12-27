В мэрии челябинского города разбираются с запрещенной вечеринкой

В мэрии Верхнего Уфалея выясняют, была ли вечеринка организованной Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мэрии Верхнего Уфалея Челябинской области уволят и. о. руководителя управления имущественных отношений Ольгу Елькину, если подтвердится, что она организовала в кафе запрещенный властями новогодний корпоратив. Об этом URA.RU сообщила мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова. Корпоративы запрещены из-за пандемии коронавируса.

«С самого утра разбираемся с этой историей, — сказала Ускова. — Опрашивали тех, кто был в кафе вечером. Сотрудники уверяют, что зашли только поужинать. Шоу-программы там не было». По словам Усковой, в мэрии до конца дня ждут ответа из полиции. Если подтвердится, что речь шла именно о корпоративе, то руководителя управления уволят.

Глава города также сообщила, что вечером 25 декабря полиция проверила два кафе. В одном из них была шоу-программа, с танцами. «На это кафе составили протокол, наших сотрудников там не было, — отметила Ускова, — В другом кафе было 13 сотрудников управления из 35. С ними мы и разбираемся».

Мэр отметила, что о случившемся узнала утром 26 декабря, когда ей позвонили из полиции. «Корпоративы для мэрии мы запретили, — пояснила Ускова. — Еще разослали письма директорам предприятий с просьбой не проводить свои корпоративы». В полиции происходящее не комментируют, связаться с Елькиной не удалось.

В кафе, где обнаружили сотрудников мэрии, полиция пришла 25 декабря в 21:20. Имена всех работников администрации города переписали. В начале декабря губернатор Алексей Текслер запретил проводить новогодние банкеты структурам правительства. Такие же указания даны главам городов и районов.