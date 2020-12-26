Полиция накрыла корпоративы челябинских чиновников

В Челябинской области действует запрет на развлекательные мероприятия Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полиция остановила корпоративы сотрудников мэрии Верхнего Уфалея в двух кафе города. Об этом URA.RU сообщил источник в городе.

«Вечером 25 декабря полиция проводила рейды в Верхнем Уфалее на предмет работы ресторанов и кафе. В двух кафе они обнаружили ведущих, проводящих шоу-программы», — рассказал источник. Он отметил, что в двух кафе проводились корпоративы сотрудников мэрии города.

В пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера URA.RU сообщили, что рейд полиции связан с запретом на развлекательные мероприятия в регионе. «Губернатор своим распоряжением ввел запрет на проведение развлекательных мероприятий кафе и ресторанах. Это касается шоу-программ и танцевальных вечеринок», — рассказали там.

Корреспонденту URA.RU отказались давать комментарий в пресс-службе МВД по Челябинской области. Дозвониться до мэра города Веры Усковой URA.RU не удалось, она не ответила на звонок. В ресторанах, где проводились корпоративы, также отказались комментировать произошедшее.

В Челябинской области на 25 декабря было зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом. Смертность уже несколько дней подряд держится на отметке 15 случаев в сутки.