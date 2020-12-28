Единороссы начали исполнять желания по всей стране

Акция «Елка желаний» проходит во всех регионах страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» привлекла депутатов всех уровней и весь актив партии в регионах и федеральном центре для участия во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В преддверии Нового года партийцы исполняют детские желания по всей стране. К примеру, дети из Башкирии, Забайкальского края, Нижегородской и Псковской областей получат подарки от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Политик снял открытки с «Елки желаний», установленной в центральном исполкоме партии. Одну из них в «Единую Россию» отправил восьмилетний Саша из Нижнего Новгорода. Мальчик проходит длительное лечение и мечтает посетить самый большой минералогический музей в России. Как только будут сняты коронавирусные ограничения, для школьника будет организована поездка в музей РАН имени Александр Ферсмана в Москве.

Андрей Турчак исполнил желания трех детей, оставивших открытки на «Елке желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семилетняя Ариана из Башкирии получила в подарок от Андрея Турчака интерактивную игрушку — динозавра Ти-Рекс. А страдающий от сложного заболевания двенадцатилетний Исмаил — коньки, о которых давно мечтал. «Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», — говорит Андрей Турчак.

Партийные «Елки желаний» также установлены во всех региональных отделениях. К примеру, в Ленинградской области мечту 15-летнего Андрея о цветном принтере исполнил замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов. А руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов подготовил подарки для подростков из областной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск»: электрогитару, планшет и компьютерное кресло.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин исполнил мечту семилетнего Кирилла из Москвы о цифровом пианино для учебы в музыкальной школе. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в канун Нового года подарит 9-летней Алисе из Нефтегорска фигурные коньки и защитные наколенники.

Курганский депутат Родион Вяткин подарил семье с двумя детьми шведскую стенку Фото: пресс-служба «Единой России»

В Курганской области самым первым исполнил детское желание депутат облдумы Родион Вяткин. Он подарил семилетнему Никите Птицыну, увлекающемуся с братом тхэквондо, шведскую стенку для занятий. Сенатор Сергей Муратов подарит смартфон маленькой Вике, которая лежит в центре травматологии и ортопедии. Секретарь югорского отделения «Единой России» Борис Хохряков рассказал, что уже побывал в гостях у Миланы и у Савелия из Нижневартовска. «Милане по ее просьбе я подарил набор для лепки из полимерной глины, а Савелию кухню с игрушечной посудой и продуктами. Кроме того, каждому ребенку мы стараемся подарить еще и сладкий подарок, чтобы они лишний раз улыбнулись», — сказал Хохряков.

К акции подключились и губернаторы-секретари региональных отделений партии. К примеру, глава Нижегородской области Глеб Никитин поможет 14-летней Алии из Дзержинска совершить поездку в Москву на новогодние праздники. «Алия всегда хотела побывать на Красной площади, посмотреть на удивительную архитектуру Москвы. Вместе с мамой девочка также совершит обзорную автобусную экскурсию и сможет побывать на одном из столичных катков», — рассказал Глеб Никитин.

В ХМАО единороссы откликнулись на желание мальчика Савелия, загадавшего в подарок кухню с игрушечной посудой и продуктами Фото: пресс-служба «Единой России»

Желания Ивана и Антона из Ивановской области исполнил депутат Госдумы Юрий Смирнов. Школьникам понадобились гаджеты для учебы и для связи. Подарки получила и многодетная семья Куликовых в Ивановской области, в которой воспитывается шесть детей. Один из братьев Егор обратился к Деду Морозу с необычной просьбой — мальчик загадал в подарок небьющуюся посуду для семьи, так как его маленькие братья и сестры не всегда удерживают кружки и чашки. А старшая дочь попросила микроволновую печь, чтобы готовить самостоятельно.

Сенатор Владимир Литюшкин подарил восьмилетнему Матвею из Саранска и его маме курс дельфинотерапии в Нижнем Новгороде. У мальчика трудности с движением и развитием речи. Он очень хочет выздороветь, а еще — пообщаться с дельфинами. «Мы перенесли несколько операций, пробовали лечение различными препаратами. Сейчас очень надеемся, что дельфинотерапия поможет нам добиться положительного результата», — рассказала мама Матвея.

В Коми одной из первых сняли с «Елки желаний» открытку пятилетнего Руслана, который загадал мольберт, «чтобы рисовать солнышко каждый день». Руководитель реготделения «Единой России» Сергей Усачев приехал к мальчику в гости и вручил подарок. «Он очень доволен, это действительно была его мечта. Руслан даже до конца не поверил, что она сбылась. Проснувшись с утра, он спросил, правда ли приходил дядя и подарил ему мольберт или это ему приснилось», — рассказала мама Руслана Антонина.

Глеб Никитин поможет 14-летней Алии из Дзержинска совершить поездку в Москву на новогодние праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Астраханской области исполнилась мечта десятилетнего Юры, который воспитывается в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок». Он давно хотел побывать за кулисами театра. Спикер регионального парламента Игорь Мартынов помог организовать экскурсию. Во время изучения декораций и знакомства с актерами Юра увидел огромную лампу Алладина, потер ее и загадал свое самое заветное желание — обрести семью.

Акция «Елка желаний» впервые прошла в 2018 году. В этом году активисты исполнили уже больше десяти тысяч желаний, которые оставили тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. В этом году праздник для тех, кому нужна поддержка, организуют и волонтеры «Единой России». По всей стране они украшают елки в ковидных госпиталях, привозят подарки семьям медиков и ветеранам, устраивают праздники в интернатах для детей. В каникулы волонтерские центры партии продолжат работать в обычном режиме, чтобы помогать врачам и их пациентам.