Прокуратура попросила посадить экс-мэра челябинского города

Сергея Ковригина просят отправить на 10 лет в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

Прокуратура просит отправить экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, обвиняемого в получении взятки, в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Позиция гособвинения была озвучена на заседании Чебаркульского городского суда 28 декабря,

«Гособвинение запросило для Ковригина 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности преступлений и штраф на сумму свыше миллиона рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Экс-мэр находится под подпиской о невыезде. 18 января он выступит на суде с последним словом, после чего будет вынесен приговор.

Ковригин обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и получении взятки. По версии следствия, он получил деньги от предпринимателя Евгения Бородина за вывод муниципальных сетей водоснабжения и канализации в состав ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации».

Ковригин провел под домашним арестом более года. Он не стал уходить в отставку, хотя был отстранен от работы. Его полномочия на посту мэра истекли 9 декабря, когда депутаты горсобрания выбрали главой города Светлану Виноградову. Ковригин своей вины не признает. Связаться с его адвокатами не удалось.