27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Губернатор Моор озвучил сроки завершения дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание о социально экономическом развитии тюменской области с Николаем Цукановым и Александром Моором. Тюмень, моор александр, портрет
Губернатор Александр Моор допустил, что дистант для школьников закончится в январе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор готов отменить дистанционное обучение для всех школьников региона. Об этом он заявил в рамках своей прямой линии. Однако для принятия такого решения должно быть соблюдено одно условие.

«Если динамика [по заболеваемости коронавирусом] сохранится, и в новогодние праздники мы не допустим ее резкого роста, то по окончанию зимних каникул мы сможем все классы перевести на очное обучение», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. В настоящий момент в регионе посещают средние учебные заведения лишь ученики начальной школы, а также одиннадцатиклассники.

Ранее URA.RU сообщало, что инициативные родители Тюмени выступили против дистанта. Они собрали сотни подписей и отправили их губернатору Моору.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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