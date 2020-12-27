Губернатор Моор озвучил сроки завершения дистанционного обучения

Губернатор Александр Моор допустил, что дистант для школьников закончится в январе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор готов отменить дистанционное обучение для всех школьников региона. Об этом он заявил в рамках своей прямой линии. Однако для принятия такого решения должно быть соблюдено одно условие.

«Если динамика [по заболеваемости коронавирусом] сохранится, и в новогодние праздники мы не допустим ее резкого роста, то по окончанию зимних каникул мы сможем все классы перевести на очное обучение», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. В настоящий момент в регионе посещают средние учебные заведения лишь ученики начальной школы, а также одиннадцатиклассники.

Ранее URA.RU сообщало, что инициативные родители Тюмени выступили против дистанта. Они собрали сотни подписей и отправили их губернатору Моору.