Жириновский назвал еще одного возможного преемника Путина

Преемником президента России Владимира Путина может оказаться нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такое предположение высказал журналистам лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Я еще одного добавлю. Это Кудрин. Их получается почти восемь человек», — заявил на радио «Говорит Москва» Жириновский. Политик отметил, что речь об уходе нынешнего президента с поста пока не идет.
Жириновский рассказал и о своих преемниках. К примеру, возглавить партию вместо него мог бы действующий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Также лидер ЛДПР присматривается к руководителю Смоленской области Алексею Диденко. Всего у Жириновского 10 предполагаемых приемников, но никто из них не готов прийти ему на смену, объяснил политик.
28 декабря Жириновский назвал политиков, которые могут стать преемниками президента. Он подчеркнул, что намерен претендовать на пост главы России в 2024 году, пишет агентство Nation news. Также политик сравнил себя с Байденом, который ждал президентского кресла 34 года. Он считает, что также достигнет «Олимпа», но в 2024, уточняет телеканал «
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