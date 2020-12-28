Полковник в отставке: Шамсутдинов заслуживает смертной казни

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По мнению Виктора Баранца, Рамиль Шамсутдинов не заслуживает снисхождения со стороны суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов за расстрел своих сослуживцев не заслуживает никакого снисхождения, наказанием ему должна стать смертная казнь. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился бывший начальник пресс-службы Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Я бы хотел, чтобы сегодня рядовой Шамсутдинов посмотрел в глаза девяти матерям, женам, или детям убитых им солдат. Я возмущен вердиктом суда присяжных о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. За девять человеческих жизней Шамсутдинов должен заслужить расстрел», — заявил Баранец.

Собеседник агентства подчеркнул, что в российской армии по-прежнему нередки случаи дедовщины среди сослуживцев. Однако, этот фактор, по его словам, не является оправданием для поступка Шамсутдинова. «Сегодня в российской армии служит около 300 тысяч солдат по призыву. Я не исключаю, что над некоторым из них издеваются, но это ни в коем случае не оправдает их, если они возьмут автомат и будут расстреливать офицеров и солдат», — добавил он.

Сегодня суд присяжных признал тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев в воинской части под Читой. При этом, коллегия присяжных признала, что он заслуживает снисхождения.

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что сторона защиты осталась удовлетворена вердиктом суда присяжных. «Мы заявляли об аффекте и в целом о дедовщине. Мы считаем, что присяжные нас услышали, что главной причиной этой трагедии стали не действия и амбиции одного лишь Шамсутдинова, как говорит прокуратура в своих выступлениях, а неуставные взаимоотношения и дедовщина», — добавил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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