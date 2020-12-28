Россия продлила запрет на полеты в Британию из-за коронавируса

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, посадка, приземление, самолет
Авиасообщение с Великобританией приостановлено из-за нового штамма коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские границы будут закрыты для полетов в Великобританию еще как минимум на две недели. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года», — приводит ТАСС данные оперштаба. Меры продлеваются, чтобы новый заразный штамм коронавируса не попал из Великобритании в Россию.

По данным на 21 декабря границы с Великобританией закрыли 23 страны. Россия сделала это 22 декабря на неделю. Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, по мнению экспертов, на 56%-70% более заразен. Его уже нашли в Канаде у людей, которые даже не выезжали за границу, пишет агентство Nation news. При этом мутация коронавируса не отразилась на действии вакцин, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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