Россия продлила запрет на полеты в Британию из-за коронавируса

Российские границы будут закрыты для полетов в Великобританию еще как минимум на две недели. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ.
«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года», — приводит ТАСС данные оперштаба. Меры продлеваются, чтобы новый заразный штамм коронавируса не попал из Великобритании в Россию.
По данным на 21 декабря границы с Великобританией закрыли 23 страны. Россия сделала это 22 декабря на неделю. Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, по мнению экспертов, на 56%-70% более заразен. Его уже нашли в Канаде у людей, которые даже не выезжали за границу, пишет агентство Nation news. При этом мутация коронавируса не отразилась на действии вакцин, уточняет RT.
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