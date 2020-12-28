ФСИН пригрозила Навальному сроком, если он не явится к утру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный был осужден в 2014 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогеру Алексею Навальному грозит замена условного срока по делу «Ив Роше» на реальное наказание, в случае его неявки в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН утром 29 декабря. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного адвокатом блогера Вадимом Кобзевым.

«Просим уведомить гр. Навального А.А. о том, что ему необходимо явиться в филиал №15 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 28.12.2020 г. Или к 9-00 29.12.2020 (в Уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН по Москве — ред.)», — говорится в сообщении, скриншот которого выложил в своем аккаунте Кобзев. В качестве причины для явки указывается регистрация Навального в ведомстве. В случае, если блогер не придет, ему могут заменить условный срок на реальный.

Скриншот, присланного адвокату Навального сообщения
https://twitter.com/advokatkobzev

Так называемое дело «Ив Роше» было возбуждено в отношении Алексея Навального и его брата Олега в 2012 году. По данным следствия, братья обманом навязали компании «Ив Роше-Восток» своего посредника в транспортно-логистических услугах и тем самым украли у компании 26 миллионов рублей. В 2014 году суд приговорил Олега Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его брат Алексей получил те же 3,5 года, только условно, плюс 5 лет испытательного срока.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...