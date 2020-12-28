ФСИН пригрозила Навальному сроком, если он не явится к утру

Алексей Навальный был осужден в 2014 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогеру Алексею Навальному грозит замена условного срока по делу «Ив Роше» на реальное наказание, в случае его неявки в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН утром 29 декабря. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного адвокатом блогера Вадимом Кобзевым.

«Просим уведомить гр. Навального А.А. о том, что ему необходимо явиться в филиал №15 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 28.12.2020 г. Или к 9-00 29.12.2020 (в Уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН по Москве — ред.)», — говорится в сообщении, скриншот которого выложил в своем аккаунте Кобзев. В качестве причины для явки указывается регистрация Навального в ведомстве. В случае, если блогер не придет, ему могут заменить условный срок на реальный.

Скриншот, присланного адвокату Навального сообщения https://twitter.com/advokatkobzev

Так называемое дело «Ив Роше» было возбуждено в отношении Алексея Навального и его брата Олега в 2012 году. По данным следствия, братья обманом навязали компании «Ив Роше-Восток» своего посредника в транспортно-логистических услугах и тем самым украли у компании 26 миллионов рублей. В 2014 году суд приговорил Олега Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его брат Алексей получил те же 3,5 года, только условно, плюс 5 лет испытательного срока.