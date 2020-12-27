27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Выходец из пермской полиции возглавил УМВД по Забайкальскому краю

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Главой полиции Забайкалья стал Вячеслав Еговцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В УМВД по Забайкальскому краю назначили нового начальника. Им стал полковник, работавший ранее в пермском главке. О назначении стало известно из указа президента России Владимира Путина.

«Начальником УМВД по Забайкальскому краю назначен полковник полиции Вячеслав Еговцев», — уточняет «Коммерсант». Еговцев — полковник полиции, до этого он занимал пост замглавы полиции по оперативной работе в ГУ МВД по Пермскому краю.

Также новый глава забайкальской полиции успел поработать руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Пермском крае. Примечательно, что предшественника Еговцева на посту главы забайкальской полиции Александра Щеглова незадолго до этого назначили начальником ГУ МВД по Пермскому краю, пишет RT.

Это уже не первая перестановка в пермской полиции за последнее время. 11 декабря стало известно об уходе с поста начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю Александра Журахова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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