Выходец из пермской полиции возглавил УМВД по Забайкальскому краю

В УМВД по Забайкальскому краю назначили нового начальника. Им стал полковник, работавший ранее в пермском главке. О назначении стало известно из указа президента России Владимира Путина.
«Начальником УМВД по Забайкальскому краю назначен полковник полиции Вячеслав Еговцев», — уточняет «Коммерсант». Еговцев — полковник полиции, до этого он занимал пост замглавы полиции по оперативной работе в ГУ МВД по Пермскому краю.
Также новый глава забайкальской полиции успел поработать руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Пермском крае. Примечательно, что предшественника Еговцева на посту главы забайкальской полиции Александра Щеглова незадолго до этого назначили начальником ГУ МВД по Пермскому краю, пишет RT.
Это уже не первая перестановка в пермской полиции за последнее время. 11 декабря стало известно об уходе с поста начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю Александра Журахова.
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