Пермскую полицию покинет начальник ключевого управления

Источник: Александр Журахов пойдет на повышение в Москву и продолжит службу в структурах МВД РФ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Журахов оставит свой пост. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству пермского полицейского главка.

«Журахов планирует пойти на повышение и перевестись в Москву», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что экс-руководитель ГУ МВД России по региону Михаил Давыдов, который возглавил в ноябре главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД России, якобы способствует переводу Журахова.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

25 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Давыдова на новую должность. Пермское ГУ МВД возглавил Александр Щеглов, который до этого был руководителем УМВД России по Забайкалью. Сообщается, что сейчас он взял паузу перед принятием важных решений, в том числе кадровых.