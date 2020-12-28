Новый вице-губернатор отправился с ревизией на восток ХМАО

Вице-губернатор Вадим Шувалов собирается объехать весь восток ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов отправился в первое турне по восточной части округа в новом для себя качестве. Он уже успел побывать в Лангепасе и Покачах и теперь направляется в Нижневартовск, передает корреспондент URA.RU.

Во время поездок он встречается с главами городов и обсуждает реализацию приоритетных проектов в сфере дорожного строительства и создания комфортной городской среды. В Лангепасе он во время общения с журналистами поделился рецептами борьбы с колейностью (деформацией дорог), которые использовались в Сургуте во время его работы мэром.

«Мы привлекали научно-исследовательский институт из Омска. Специалисты заявили, что самый большой износ от шипов. Для борьбы с колейностью мы использовали специальные смеси и добавки. В результате нам удалось добиться увеличения срока гарантии на ремонтные работы до четырех лет», — рассказал прессе Шувалов.

Также вице-губернатор пообещал, что будет часто бывать в поездках по муниципалитетам в восточной части ХМАО. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Нижневартовске Шувалов планирует обсудить строительство кольцевой автодороги и нового инвестпроекта с торговыми рядами и фудкортами «Русские ярмарки». «Появление Шувалова в поездках должно освещаться в СМИ, чтобы постепенно повышать его узнаваемость на востоке. Сделать это за полгода до начала основной части избирательной кампании в Госдуму вполне реально», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что перемещение Шувалова в окружное правительство носит временный характер. Будущее экс-главы Сургута на самом деле связано с выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.