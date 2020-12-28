Аналитики раскрыли, каким будет курс рубля в 2021 году

Эксперты ожидают укрепление рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В начале 2021 года ожидается укрепление курса рубля. Об этом заявил управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.

«Основное укрепление рубля будет в начале года. Оно может прерываться заявлениями или решениями о санкциях, но в целом курс в следующем году будет оставаться в коридоре 70-73 рублей за доллар», — передает мнение эксперта агентство «Прайм».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прогнозирует, что средний курс рубля к доллару в 2021 составит около 73 рублей, к евро — 87—90. К концу 2021 доллар может опуститься к 70-71 рублей, евро к 84—87 рублей. Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева заявила, что в случае реализации рисков санкционного или геополитического характера доллар и евро могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.

Ранее экономисты заявили, что доллар завершит текущий год в коридоре 72,5,-74,5 рубля, евро ожидается около 88-90 рублей. Как передает агентство Nation News, подорожание нефти в декабре окажет позитивное влияние на рубль.