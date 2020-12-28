Власти России усилят контроль над денежными операциями

Поправки в «антиотмывочный закон» отразятся на тех, кто ведет двойную бухгалтерию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный закон», которые расширят список операций с деньгами, попадающих под контроль финансовой разведки. Об этом сообщил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшат долю теневой экономики и повысят собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — заявил Дорофеев изданию «Прайм». По его словам, поправки не отразятся на работе добросовестных экономических агентов, но повлияют на тех, кто ведет двойную бухгалтерию.

В частности власти будут контролировать денежные почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также финразведка станет отслеживать ставки в азартных играх на сумму выше 600 тысяч рублей, любые операции с наличностью выше 600 тысяч рублей, передает News.ru.

Ранее заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов сообщал в беседе с URA.RU, что контроль за наличными расчетами снизит коррупцию среди чиновников. А юристы в банковском секторе предупреждают, что банки РФ могут снизить лимиты по снятию наличных средств с карт.