Российские банки могут ограничить снятие наличных с карт

Банки РФ снизят лимиты по снятию наличных средств с карт. Об этом заявила начальник управления пассивных операций и пакетов услуг «БКС Банка» Ольга Козлова.
«Банки имеют право изменять тарифы в одностороннем порядке, заранее уведомляя клиентов о таких изменениях. Поэтому вполне возможно, что сегодня лимит на снятие будет 50 000 рублей, а завтра он понизится», — цитирует Козлову «Life.ru».
Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин напомнил, что с 10 января вступит в силу новый закон, который изменит правила оборота наличных для физлиц. Пока в нем не предусмотрено сильных ограничений для снятия денег. «В то же время клиент сам может привлечь к себе внимание органов финконтроля. Например, давно известна схема обнала, когда компания переводит сотруднику крупную сумму под видом зарплаты на карту, после чего эти деньги снимают в банкоматах и возвращают заказчику», — отметил эксперт. По его словам, сейчас наблюдается переход таких схем в регионы. Поэтому вводятся ограничения, могут менять лимиты по картам. Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что сокращение лимитов на практике возможно по вновь выданным картам. Тех, которые были выданы ранее, это не коснется.
Ранее россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах. Так, не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей. В таких местах преступникам проще совершить противоправные действия. Пользователям карт советуют прикрывать рукой клавиатуру банкомата при наборе PIN-кода.
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