Бывший священник Сергий был задержан в ночь с 28 на 29 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

При штурме Среднеуральского женского монастыря силовики действовали жестко. Полиция и другие структуры врывались во все здания обители и выводили детей на улицу. Об этом URA.RU рассказала адвокат задержанного экс-схиигумена Сергия Светлана Герасимова.

«Автобус с силовиками ворвался на территорию монастыря, выломав шлагбаум. Сергия увезли сразу, даже не дали ему одеться. Параллельно вывезли священников и прихожан. Когда я подъехала, мне отказали в доступе к Сергию и на территорию монастыря. Силовики указывали на то, что у них есть дубинки и оружие, ломали кельи, вскрывали корпуса, детей и монахинь выставили на улицу. При этом постоянно говорили: „Мы на службе, у нас тоже есть дети“», — заявила URA.RU Герасимова.

В здании Следственного комитета в Екатеринбурге Сергию не дали пообщаться с Герасимовой, сообщила адвокат. «Допрос был без обуви — он был в одном ботинке. В ходе составления протокола мы подавали ходатайство, его не стали рассматривать. В свидании было отказано. Позднее приехал начальник следственной группы Стольмаков Александр Васильевич. Он сказал, что будут предъявлять обвинение, вручил постановление. Фигурируют статьи 110 (склонение к самоубийству), 148 (оскорбление религиозных чувств) и 330 (самоуправство) УК РФ», — добавила Герасимова.

URA.RU попыталось взять комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации сотрудники ведомства не ответили.

Экс-священник Сергий был задержан в ночь с 28 на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Его доставили в здание СК в Екатеринбурге. Оттуда его конвоировали в аэропорт Кольцово для отправки в Москву.