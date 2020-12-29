Отца Сергия под охраной везут в аэропорт

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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Сергия Романова задержали ночью с 28 на 29 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экс-схимонах Сергий конвоирован из здания Следственного комитета на улице Щорса в Екатеринбурге для вылета в Москву. Об этом URA.RU рассказала адвокат бывшего священника Светлана Герасимова.

«Он вывезен в аэропорт из здания СК. Вылет в Москву в 10 утра», — рассказала URA.RU Герасимова.

Отец Сергий был задержан в Среднеуральском женском монастыре в ночь с 28 на 29 декабря. Его доставили в здание СК в Екатеринбурге, откуда собрались вывозить в Москву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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