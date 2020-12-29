Отца Сергия под охраной везут в аэропорт

Сергия Романова задержали ночью с 28 на 29 декабря
новость из сюжетаОтец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь
Экс-схимонах Сергий конвоирован из здания Следственного комитета на улице Щорса в Екатеринбурге для вылета в Москву. Об этом URA.RU рассказала адвокат бывшего священника Светлана Герасимова.
«Он вывезен в аэропорт из здания СК. Вылет в Москву в 10 утра», — рассказала URA.RU Герасимова.
Отец Сергий был задержан в Среднеуральском женском монастыре в ночь с 28 на 29 декабря. Его доставили в здание СК в Екатеринбурге, откуда собрались вывозить в Москву.
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