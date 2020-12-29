Задержанного отца Сергия доставят в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Бывший схиигумен Сергий, которого в ночь на 29 декабря задержали в Среднеуральском женском монастыре, обратился к своим сторонникам из Следственного комитета. В видеоролике он заявил, что у него все хорошо.

«Люблю вас, обнимаю. У меня все хорошо, помолитесь. Прости их, Господи. Не ведают, что творят. А даже если ведают — все равно прости. Что случилось — у каждого свой крест. Возьми крест и следуй за мной, иду за Христом. Я с вами до скончания века», — сказал отец Сергий.

Силовики доставили экс-схиигумена в Следственный комитет Екатеринбурга. В самом монастыре силовики провели обыски. Монахинь, которые заявляли о готовности умереть за Сергия, держат под охраной. Он подозревается в склонении к самоубийству. Адвокат экс-священника Светлана Герасимова рассказала URA.RU, что Сергия везут под охранной в аэропорт Кольцово, чтобы доставить в Москву.