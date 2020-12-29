Бывший схиигумен Сергий, которого в ночь на 29 декабря задержали в Среднеуральском женском монастыре, обратился к своим сторонникам из Следственного комитета. В видеоролике он заявил, что у него все хорошо.
«Люблю вас, обнимаю. У меня все хорошо, помолитесь. Прости их, Господи. Не ведают, что творят. А даже если ведают — все равно прости. Что случилось — у каждого свой крест. Возьми крест и следуй за мной, иду за Христом. Я с вами до скончания века», — сказал отец Сергий.
Силовики доставили экс-схиигумена в Следственный комитет Екатеринбурга. В самом монастыре силовики провели обыски. Монахинь, которые заявляли о готовности умереть за Сергия, держат под охраной. Он подозревается в склонении к самоубийству. Адвокат экс-священника Светлана Герасимова рассказала URA.RU, что Сергия везут под охранной в аэропорт Кольцово, чтобы доставить в Москву.
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