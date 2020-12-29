Кравцов рассказал об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробный экзамен в рамках основного периода ЕГЭ в лицее №88. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, подготовка к экзаменам, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, педагоги, учителя, лицей
Программу по подготовке к выпускным экзаменам готовит Рособрнадзор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рособрнадзор не планирует серьезных изменений заданий в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2021 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Я знаю, что Рособрнадзор ведет такую большую программу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, там есть примеры заданий, в том числе тех, которые будут в Едином государственном экзамене этого года. Каких-то серьезных изменений здесь — в ЕГЭ — нет», — цитирует министра ТАСС.

В 2021 году в России частично отменили ЕГЭ. Выпускникам школ, которые не планируют поступать в вузы, нужно будет в конце мая сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. В Минпросвещения уточнили, что ГВЭ не такая строгая форма аттестации, как ЕГЭ.

Для получения аттестата выпускникам, поступающим в вузы, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен пройдет с 31 мая по 2 июля.

Ранее заслуженный учитель России Александр Снегуров призвал провести ЕГЭ в 2021 году дистанционно. Однако в регионах считают, что не все школы технически к этому готовы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...