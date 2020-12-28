В думе Челябинска ищут замену депутату, уходящему в правительство

Дмитрий Тарасов расстается с коллегами-депутатами с сегодняшнего дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гордуме Челябинска ищут замену вице-спикеру Дмитрию Тарасову, переходящему на работу в министерство здравоохранения Челябинской области. В этом качестве рассматривают депутатов гордумы Сергея Овчинникова и Дениса Лапотышкина, сообщил URA.RU источник в городской думе.

«Когда Центральный райсовет и гордума утвердят заявление Тарасова о сложении полномочий, пост вице-спикера окажется вакантным. Занять его может Овчинников либо Лапотышкин, для других потенциальных претендентов освобожденная должность несовместима с управлением собственным бизнесом», — пояснил собеседник. По его словам, в любом случае это произойдет уже после Нового года. Овчинников и Лапотышкин не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

«Заявление о сложении полномочий Тарасова удовлетворено 29 декабря. Решение районного совета передано в думу, после обеда она заочным голосованием его утвердит», — пояснил URA.RU председатель гордумы Андрей Шмидт. В пресс-службе думы сообщили агентству, что сейчас идут консультации по кандидатам на пост вице-спикера, но не стали раскрывать имена. В региональном отделении «Единой России» URA.RU добавили, что предварительно кандидаты будут утверждаться на партийной кадровой комиссии и, скорее всего, после Нового года.

Тарасов станет замминистра здравоохранения области вместо Виктории Сахаровой, уходящей на преподавательскую работу. Ожидается, что он будет курировать вопросы медицины в Челябинске после ликвидации соответствующей структуры в администрации города-миллионника.