28 декабря 2020
27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

В ЯНАО стабилизируется ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Роспотребнадзор сообщил о ситуации с пандемией в ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ямальский Роспотребнадзор официально заявил о стабилизации пандемии в ЯНАО. За последние дни число заболевших коронавирусом начало уменьшаться. Так, за прошлую неделю, как сообщила заместитель главного санитарного врача по ЯНАО Эльмира Харькова, число заболевших детей сократилось вдвое.

«Число пневмоний, связанных с новой коронавирусной инфекцией, за неделю снизилось на 25 процентов, а по сравнению с ноябрем — вдвое. За весь период в округе зафиксировано более 31 тысячи случаев заболевания коронавирусом», — сообщила заместитель главного санитарного врача ЯНАО на заседании координационного совета при правительстве ЯНАО по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницах ЯНАО сокращают места для больных коронавирусом. Потребность в госпитализации с октября снизилась в два раз.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...