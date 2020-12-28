В ЯНАО стабилизируется ситуация с коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с пандемией в ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямальский Роспотребнадзор официально заявил о стабилизации пандемии в ЯНАО. За последние дни число заболевших коронавирусом начало уменьшаться. Так, за прошлую неделю, как сообщила заместитель главного санитарного врача по ЯНАО Эльмира Харькова, число заболевших детей сократилось вдвое.

«Число пневмоний, связанных с новой коронавирусной инфекцией, за неделю снизилось на 25 процентов, а по сравнению с ноябрем — вдвое. За весь период в округе зафиксировано более 31 тысячи случаев заболевания коронавирусом», — сообщила заместитель главного санитарного врача ЯНАО на заседании координационного совета при правительстве ЯНАО по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницах ЯНАО сокращают места для больных коронавирусом. Потребность в госпитализации с октября снизилась в два раз.