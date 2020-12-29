Диетолог: как избежать неприятностей после новогоднего застолья

Вместо газировки можно приготовить полезный зеленый чай с фруктами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Избежать отеков и других неприятных последствий обильного новогоднего застолья можно, если отказаться от вредных продуктов или заменить их более полезными. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Зеленый чай с черносливом и апельсинами, а также замена консервированного горошка и кукурузы в салатах на замороженный помогут избежать отеков во время новогодних праздников», — цитирует диетолога «Ридус». В чай с черносливом и апельсинами можно также добавить имбирь и мяту. Этот напиток избавит от проблем с пищеварением, поможет избежать отеков, а также ускорит выведение продуктов распада алкоголя, пояснила эксперт.

Диетолог также призвала отказаться от хлеба и лакомиться сладкими пирогами и тортами отдельно от основного застолья. Перед праздником не стоит сидеть на диете, разгрузку лучше устроить после. Чтобы не было отеков, важно соблюдать питьевой режим (30 мл воды на килограмм веса).

Чтобы не растолстеть за праздники, необходимо включить в меню белковую пищу, богатую триптофаном, магнием, марганцем и калием, считает доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова. По ее словам, таких веществ много в сыре, мясе, рыбе и орехах.