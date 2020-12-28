В ХМАО ввели новые коронавирусные ограничения

В ХМАО отменили купания в проруби на праздник Крещения 19 января. Об этом URA.RU рассказали в епархии ХМАО.
«Прислушаемся к рекомендациям врачей, которые сегодня самоотверженно трудятся во благо всех нас, воздержимся в этом году от купания в прорубях ради нашего с вами здоровья, побережем друг друга. Кто-то столкнулся уже в этом году с тяжелым недугом, и погружение в холодные воды небезопасно», — говорит митрополит Павел.
В пресс-службе епархии добавили, что ограничения коснулись и рождественских праздников 7 января. Служба в храмах пройдет согласно требованиям Роспотребнадзора — в масках и с соблюдением социальной дистанции.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зимой выросло число заразившихся коронавирусом. За месяц число пациентов с подтвержденным COVID увеличилось более чем на 600 человек.
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