В ХМАО ввели новые коронавирусные ограничения

В ХМАО отменили крестные ходы и крещенские купания Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО отменили купания в проруби на праздник Крещения 19 января. Об этом URA.RU рассказали в епархии ХМАО.

«Прислушаемся к рекомендациям врачей, которые сегодня самоотверженно трудятся во благо всех нас, воздержимся в этом году от купания в прорубях ради нашего с вами здоровья, побережем друг друга. Кто-то столкнулся уже в этом году с тяжелым недугом, и погружение в холодные воды небезопасно», — говорит митрополит Павел.

В пресс-службе епархии добавили, что ограничения коснулись и рождественских праздников 7 января. Служба в храмах пройдет согласно требованиям Роспотребнадзора — в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зимой выросло число заразившихся коронавирусом. За месяц число пациентов с подтвержденным COVID увеличилось более чем на 600 человек.