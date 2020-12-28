28 декабря 2020

В ХМАО ввели новые коронавирусные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Крещения Господня. Екатеринбург, иордань, крестится, крещенские купания, крещение, прорубь, крест на груди
В ХМАО отменили крестные ходы и крещенские купания Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО отменили купания в проруби на праздник Крещения 19 января. Об этом URA.RU рассказали в епархии ХМАО.

«Прислушаемся к рекомендациям врачей, которые сегодня самоотверженно трудятся во благо всех нас, воздержимся в этом году от купания в прорубях ради нашего с вами здоровья, побережем друг друга. Кто-то столкнулся уже в этом году с тяжелым недугом, и погружение в холодные воды небезопасно», — говорит митрополит Павел.

В пресс-службе епархии добавили, что ограничения коснулись и рождественских праздников 7 января. Служба в храмах пройдет согласно требованиям Роспотребнадзора — в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зимой выросло число заразившихся коронавирусом. За месяц число пациентов с подтвержденным COVID увеличилось более чем на 600 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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