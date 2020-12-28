В ХМАО в 2021 году подорожают коммунальные услуги

С 1 июля 2021 года в ХМАО стоимость коммунальных услуг вырастет больше чем на 5% Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В ХМАО в 2021 году цена за коммунальные услуги поднимется больше чем на 5,4%. Об этом URA.RU рассказали в региональной службе по тарифам (РСТ) ХМАО.

«Для 83 муниципалитетов региона изменение размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года не превысит — 3,4%, для 8 муниципалитетов предельный индекс составит 5,4%, для 5 муниципалитетов рост тарифов превысит 5,4% на основании решений Дум муниципальных образований и согласования ФАС России», — рассказали в РСТ Югры.

Также с 1 января 2021 года заканчивается одна из мер социальной поддержки граждан в период пандемии — мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ должникам. После нового года, если действие моратория не продлится, управляющие компании снова получат возможность ограничения или приостановления коммунальных услуг.

Ранее URA.RU писало, что Россиянам не стоит бояться резкого повышения тарифов ЖКХ в 2021 году. Их рост зависит от уровня инфляции, а правительство не прогнозирует инфляцию такого уровня, чтобы тарифы ЖКХ сильно выросли.