Назван фактор, который спасет россиян от роста тарифов ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, жкх, электричество, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, счетчик, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Рост тарифов за коммуналку зависит от инфляции, напомнил Виктор Федорук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам не стоит бояться резкого повышения тарифов ЖКХ в 2021 году, так как их рост зависит от уровня инфляции. О существовании соответствующего закона в беседе с URA.RU напомнил член общероссийского общественного движения «За права человека» и координационного совета Московской общественной организации «Жилищная солидарность», эксперт по жилищному праву и сфере ЖКХ Виктор Федорук.

«Большого повышения ждать не стоит. Повышение тарифов ЖКХ зависит от уровня инфляции с вычетом из этого показателя одного процента. Есть соответствующий закон. Сейчас правительство не прогнозирует инфляцию такого уровня, чтобы тарифы ЖКХ сильно выросли», — заявил URA.RU Федорук.

Информацию об отключении водоснабжения и электричества после завершения моратория на начисление процентов по ЖКХ за неуплату могут распространять провокаторы, считает эксперт. «Слухам об отключении воды и электричества, так же как и слухам про резкое повышение тарифов, верить не стоит. Их распространяют какие-то провокаторы, чтобы портить людям настроение. Наши права защищены. Поэтому следим за инфляцией и читаем законы», — заключил Федорук.

Ранее ряд экспертов заявлял, что в 2021 году тарифы на услуги ЖКХ будут повышены более чем на 4%. Также отмечалось, что с 1 января заканчивает действовать мораторий на начисление пени из-за неуплаты по счетам, из-за чего должникам будут отключать воду и электричество.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...