Назван фактор, который спасет россиян от роста тарифов ЖКХ

Рост тарифов за коммуналку зависит от инфляции, напомнил Виктор Федорук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам не стоит бояться резкого повышения тарифов ЖКХ в 2021 году, так как их рост зависит от уровня инфляции. О существовании соответствующего закона в беседе с URA.RU напомнил член общероссийского общественного движения «За права человека» и координационного совета Московской общественной организации «Жилищная солидарность», эксперт по жилищному праву и сфере ЖКХ Виктор Федорук.

«Большого повышения ждать не стоит. Повышение тарифов ЖКХ зависит от уровня инфляции с вычетом из этого показателя одного процента. Есть соответствующий закон. Сейчас правительство не прогнозирует инфляцию такого уровня, чтобы тарифы ЖКХ сильно выросли», — заявил URA.RU Федорук.

Информацию об отключении водоснабжения и электричества после завершения моратория на начисление процентов по ЖКХ за неуплату могут распространять провокаторы, считает эксперт. «Слухам об отключении воды и электричества, так же как и слухам про резкое повышение тарифов, верить не стоит. Их распространяют какие-то провокаторы, чтобы портить людям настроение. Наши права защищены. Поэтому следим за инфляцией и читаем законы», — заключил Федорук.

Ранее ряд экспертов заявлял, что в 2021 году тарифы на услуги ЖКХ будут повышены более чем на 4%. Также отмечалось, что с 1 января заканчивает действовать мораторий на начисление пени из-за неуплаты по счетам, из-за чего должникам будут отключать воду и электричество.