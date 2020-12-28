В ЯНАО открывают новые авиарейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С конца января аэропорт Красноселькупа начнет обслуживать коммерческие лайнеры спустя 9 лет с начала реконструкции взлетно-посадочной полосы. Уже решено, что будет летать рейс в Тюмень три раза в неделю, также сейчас администрация Красноселькупа думает над маршрутом до Салехарда. Об этом рассказал глава района Юрий Фишер во время прямого эфира в своем «Instagram».

«Возможно в период отпускной компании, когда у нас много людей хочет улететь — в июне—сентябре, возможно мы будем делать дополнительные рейсы. Возможно это будет Москва, а может какие-то еще направления. Будем мониторить ситуацию», — сообщает Юрий Фишер.

Также глава района отметил, что пока будут летать самолеты АН. Из-за отсутствия современного аэровокзала Красноселькуп не может принимать более новые модели самолетов — у них четкие требования по багажу. «Мы этот багаж у себя принять не сможем и выдать его, также не сможем, как и сдать», — поясняет Юрий Фишер в прямом эфире. Однако правительство округа выделило деньги в 2021 году на строительство нового терминала. Как только его возведут — аэрогавань Красноселькупа сможет принимать современные самолеты. Ранее URA.RU сообщало, власти ЯНАО отдали Utair субсидируемые рейсы из Красноселькупа в Тюмень.