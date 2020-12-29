Сектовед: последователей Сергия уже не спасти

Эксперт рассказала, как можно реабилитировать сторонников отца Сергия Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Реабилитация приверженцев секты отца Сергия должна проходить через углубленное изучение основ православия. Для этого может понадобиться христианский психолог, объяснила URA.RU заведующая кафедрой теологии московского государственного лингвистического университета Лариса Астахова.

«Если они действительно привержены отцу Сергию как богу, то проблема в том, чтобы восстанавливать людей в лоне церкви. Здесь, скорее, требуется христианский психолог, потому что здесь важно понимание основ веры, к которой человек относится. Важно перенесение акцента на то, что человек не к отцу Сергию в церковь ходил, а к богу», — говорит Астахова.

Эксперт подчеркнула, что часто духовный отец для прихожан является источником внутренних сил и становится опорой в жизни. Его потеря может быть сравнима с потерей смысла жизни, говорит она. Однако реабилитация верующих, попавших в секту, почти невозможна, считает заместитель председателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев.

«Большинство из последователей Сергия уже не реабилитировать. Они найдут себе нового старца и будут его прославлять. Таких старцев хватает. Самые опытные вообще живут за пределами страны. Им следственные комитеты особо не страшны, оттуда свою деятельность ведут», — считает Силантьев. Он напомнил, что отец Сергий обещал своим последователям, что никто не посмеет забрать его из монастыря. Однако полиция пришла к нему уже на следующий день.

Отца Сергия Романова задержали ночью 29 декабря. Его уже конвоировали в Москву, где предъявили обвинение в склонении несовершеннолетних к самоубийству.