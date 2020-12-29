Алексей Орлов сменил на посту мэра Александра Высокинского 22 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, приступивший к работе 22 декабря, увеличил число помощников мэра и запустил аппаратные реформы, устрожающие внутренний режим. По словам источников URA.RU в горадминистрации, в частности, команда Орлова внедряет новую систему документооборота и отчетности руководителей районов.

«Согласование документов ведется более строго, чем при [экс-мэре Александре] Высокинском. За это отвечает новый помощник главы — Илья Берсенев (работавший в аппарате свердловского правительства — прим. ред.)», — поделился инсайдер. «В основном [из нововведений] — тотальный контроль всех документов со стороны правового департамента. Но у юристов катастрофически не хватает людей, особенно сейчас, когда половина болеет. Думаем, как быть», — поделился другой источник агентства.

Еще один инсайдер рассказал, что отныне утром каждого понедельника главы районов будут предоставлять Орлову подробную информацию о своей работе за неделю. Также он обратил внимание на то, что Орлов, в отличие от Высокинского, с некоторыми своими заместителями общается только через помощников. Если у Высокинского их было двое, то у Орлова, по данным URA.RU — уже как минимум пятеро. Помимо Берсенева, Марины Фадеевой, Галины Токаревой и Юрия Чепуляниса (об их переходе в мэрию URA.RU писало ранее), в команде Орлова с недавнего времени трудится Мехман Мамедов (также работавший в региональном кабмине).

«Для помощников вице-мэров провели обучение и описали новую структуру. Один помощник главы будет отвечать за документы, другой — за протокол, третий — за СМИ, четвертый — за внутренние совещания, пятый — за выездные и так далее», — рассказал один из источников в мэрии. Пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов не стал комментировать кадровые вопросы. «Могу лишь сказать, что каждый руководитель по-своему выстраивает работу, как ему удобно. Это абсолютно нормальный процесс», — заявил он.