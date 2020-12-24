Алексей Орлов переводит на работу в мэрию ближайших соратников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Галина Токарева и Марина Фадеева, помогавшие новому мэру Екатеринбурга Алексею Орлову в свердловском правительстве, вслед за ним переходят в горадминистрацию. Как сообщил источник URA.RU, фактически они уже приступили к исполнению обязанностей помощников градоначальника.

«Токарева и Фадеева уже начали погружаться в процессы, решать первые рабочие вопросы», — поделился инсайдер. По его словам, Фадееву в скором времени может ждать повышение. В разговоре с корреспондентом URA.RU Галина Токарева сказала, что информация о ее переходе в мэрию не соответствует действительности. «Когда кадровые назначения будут, о них объявят официально», — сказала она.

Помимо Фадеевой и Токаревой, в мэрию Екатеринбурга переходит Юрий Чепулянис, который отвечал за протокол в региональном кабмине. Пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов заявил, что не может комментировать кадровые вопросы до официального принятия решений.

Алексей Орлов приступил к исполнению обязанностей мэра Екатеринбурга с 22 декабря, когда гордума приняла отставку Александра Высокинского. URA.RU писало, что вместе с Высокинским мэрию уже покинули некоторые представители его команды: в частности, два помощника и секретарь. Они продолжат работу в правительстве (Высокинский переходит на пост первого замгубернатора).