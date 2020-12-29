В России зафиксирован резкий рост смертности от коронавируса

За сутки в России выявлено 27 002 новых случаев коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случаев заболевания коронавирусом. Также впервые за неделю произошел рост смертности. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах», — сообщается в заявлении оперштаба. За сутки выздоровели 24 874 пациента, скончались 562 человека. Впервые с 24 декабря смертность от инфекции возросла: тогда был побит рекорд по летальным исходам. После этого смертность ежедневно падала до 487 случаев за сутки. Всего с начала пандемии в России COVID-19 заболели 3 105 037 человек, погибли 55 827, выздоровели 2 496 183.

Москва остается лидером среди городов России по количеству новых больных. За сутки в столице зарегистрировано 5 641 случай инфекции. Далее идет Санкт-Петербург (+3 757), тройку замыкает Московская область (+1 547).

Среди регионов УрФО лидером по заболеваемости остается Свердловская область (+401). Далее идет Пермский край, где выявили 332 больных. В Челябинской области 310 новых зараженных, в ХМАО — 219, далее идет ЯНАО (+174) и Тюменская область (+154). В Курганской области зафиксировано меньше всего случаев коронавируса — 101. Врачи ожидают, что эпидемиологическая обстановка улучшиться весной 2021 года, когда начнется массовая вакцинация, в том числе среди пожилых россиян.

В декабре в Великобритании была обнаружена новая мутация COVID-19. В связи с этим Россия до 12 января 2021 ограничила перелеты в королевство, пишут «Дни.ру».