Представитель Кремля рассказал, есть ли у Путина бункер

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что у президента России есть кабинеты в разных городах мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположение, что у Владимира Путина есть бункер, расположение которого тщательно скрывается. Песков назвал подобные догадки «полной ерундой». По его словам, у главы государства есть кабинеты в разных городах мира.

«Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде и в разных городах мира. И он работает при необходимости в любом из этих кабинетов», — передает РИА «Новости», заявление Пескова, озвученное на канале RTVI. По его словам, любое помещение можно по-разному сфотографировать и обнаружить в снимках множество отличий.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о последствиях уходящего года. По его словам, 2020 год выдался нервным для всего мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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