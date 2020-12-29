Представитель Кремля рассказал, есть ли у Путина бункер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположение, что у Владимира Путина есть бункер, расположение которого тщательно скрывается. Песков назвал подобные догадки «полной ерундой». По его словам, у главы государства есть кабинеты в разных городах мира.
«Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде и в разных городах мира. И он работает при необходимости в любом из этих кабинетов», — передает РИА «Новости», заявление Пескова, озвученное на канале RTVI. По его словам, любое помещение можно по-разному сфотографировать и обнаружить в снимках множество отличий.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о последствиях уходящего года. По его словам, 2020 год выдался нервным для всего мира.
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