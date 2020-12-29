29 декабря 2020

Правительство РФ сократило число замминистров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ИРОСТ по проекту непрерывного пед образования. Курган, отставка, пустое кресло, офисное кресло, кресло главы
Трем министрам РФ сократили численность заместителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство России сократило число заместителей министра культуры РФ, министра энергетики, а также министра природных ресурсов. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

«Разрешить Министерству культуры Российской Федерации иметь 4 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 8 департаментов по основным направлениям деятельности министерства», — говорится в документе. Сейчас у главы Минкультуры шесть заместителей, среди которых первый зам Сергей Обрывалин, статс-секретарь Алла Манилова, а также заместители Николай Овсиенко, Ольга Ярилова, Максим Ксензов и Владимир Осинцев.

Что касается министерства энергетики, у главы ведомства с 1 января будет пять заместителей вместо семи. У министра природных ресурсов — шесть вместо семи, а также не более 11 департаментов. Сейчас — не более 13-ти. Кроме того, согласно сообщению кабмина, в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...