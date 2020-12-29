Правительство РФ сократило число замминистров

Правительство России сократило число заместителей министра культуры РФ, министра энергетики, а также министра природных ресурсов. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.
«Разрешить Министерству культуры Российской Федерации иметь 4 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 8 департаментов по основным направлениям деятельности министерства», — говорится в документе. Сейчас у главы Минкультуры шесть заместителей, среди которых первый зам Сергей Обрывалин, статс-секретарь Алла Манилова, а также заместители Николай Овсиенко, Ольга Ярилова, Максим Ксензов и Владимир Осинцев.
Что касается министерства энергетики, у главы ведомства с 1 января будет пять заместителей вместо семи. У министра природных ресурсов — шесть вместо семи, а также не более 11 департаментов. Сейчас — не более 13-ти. Кроме того, согласно сообщению кабмина, в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.
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