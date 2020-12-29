Большинство россиян не смогли получить денежную льготу Мишустина

Программой кешбэка воспользовались 5% туристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов. Об этом журналистам рассказали в Институте государственного и муниципального управления при «Высшей школе экономики». Вывод основан на результатах онлайн-опроса, который был проведен с 21 ноября по 11 декабря среди двух тысяч человек.

«На вопрос, почему туристы не стали участвовать в программе — 28% респондентов ответили, что они не пользуются картами „Мир“ (оплата с ее помощью является одним из обязательных условий для получения кешбэка)», — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. Еще 26% сказали, что не нашли подходящее место отдыха среди доступных по программе, 21% не знали о программе, 16% не нашли подходящего места проживания, а 10% столкнулись со сложностями при регистрации в программе.

По данным Ростуризма, кешбэком в общей сложности воспользовались порядка 300 тысяч человек. Они потратили на туры и проживание около 6,5 млрд рублей, из них государство вернуло им 1,2 млрд из запланированных 15 млрд. Начальник отдела перспективных исследований Института при ВШЭ Ляйля Синятуллина считает, что программа туристического кешбэка сработала ограниченно, поскольку осенью началась вторая волна пандемии. Сама по себе программа, уверена она, правильная и властям необходимо использовать ее в будущем для стимулирования спроса на внутренний туризм.

О том, что государство компенсирует часть расходов тем, кто до конца года отдохнет в российских регионах, премьер-министр Михаил Мишустин заявил в конце июля. Для участия в программе нужно было оплатить путевку или проживание в гостиницу картой «Мир». На первом этапе турист мог вернуть за тур от 5 до 15 тысяч рублей, на втором — туристам возвращали 20% от стоимости, но не более 20 тысяч.